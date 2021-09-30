Aydın'da bir evden cephanelik çıktı

Aramada, sigara paketinde ayrı ayrı sarılmış halde farklı niteliklerde 360 gram esrar, 8,3 gram metanfetamin, 4 uyuşturucu hap ile uyuşturucu alımında kullanılan aparatlar ele geçti.

Antalya Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.

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