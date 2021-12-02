Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 01:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Akseki, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle denetim gerçekleştirildi.
Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluğunun başlamasıyla nedeniyle kış mevsiminin sert yaşandığı Akseki, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde Jandarma Trafik Timlerince kış lastiği denetimleri yapıldı.
Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü durumlarda kış lastiği kullanımının gerekliliğinin anlatıldığı denetimlerde, araçların kış lastiği kullanımı kontrol edildi, lastik sırtlarının derinliklerinin ölçümü yapıldı.
Denetimlerde 90 aracın kontrolünün yapılırken sürücülere bilgilendirici broşürler verildi.
Etiketler: Antalya Kış Lastiği Jandarma Genel Komutanlığı Denetim
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