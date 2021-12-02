Kaymakamlığının Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünde temin ettiği ıhlamur, sarıçam, mavi selvi, kızılçam, erguvan ağaçları ve leylak, lavanta, hanımeli ve biberiye çiçekleri Bent Mahallesi'nde bulunan deprem konutlarına dikildi.

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, burada yaptığı konuşmada 24 Ocak 2020'de merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve Kale ilçesini de etkileyen depremde yaralar sarılarak vatandaşlarımızın büyük bir kısmı TOKİ tarafında yapılan deprem konutlarına yerleştirildiğini belirterek, "Bugün burada çevre düzenlemesi yapılan deprem konutlarına bizler de katkı sağlamak amacıyla ağaç dikiyoruz. Allah bir daha ülkemize böyle afetler yaşatmasın." dedi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.