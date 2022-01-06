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Gözaltına alınan B.E'nin, 500'er gramlık iki kilitli poşetteki uyuşturucuyu operasyon sırasında tuvalete döktüğü tespit edildi.

Narkotik köpeği "Karbon"un da kullanıldığı aramalarda uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu alışverişine ilişkin not kağıdı ele geçirildi.

Manavgat ilçesinde 17 suç kaydı bulunan D.K. ile 5 suç kaydı olan B.E'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

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