Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, ilk gözlemlerine göre, COVID-19'un Omicron varyantına yakalanan vakalarda hastalığın daha hafif geçirildiğini ancak yaşlı nüfus ve aşılanmamış kişilerin hala risk altında olduğunu bildirdi.

Karabay, Omicron varyantının daha hızlı yayıldığına, hasta sayısının daha da artıracağına dikkati çekti. Bu varyantın daha bulaşıcı olduğunun düşünüldüğünü aktaran Karabay, "Aşıya rağmen hastalık yapabilir ama mevcut aşılar ciddi hastalık ve ölüme karşı etkili olmaya halen devam ediyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan hastalanan kişilerin kendi başlarına hangi varyantı kaptıklarını anlayamayacaklarını vurgulayarak, özel testler yapılmadan hangi varyant olduğunu anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

"Varyantların ciddi hastalık veya ölüme neden olabileceği unutulmamalı"

Omicron'un kısa zaman sonra baskın varyant olmasının beklendiğine işaret eden Karabay, uyarılarda bulundu:

"Fakat dediğimiz gibi daha fazla ölüme yol açması beklenmiyor çünkü elde edilen tecrübelere göre daha fazla hastaneye veya yoğun bakıma yatma ihtiyacı bulunmuyor. Temizlik önlemleri etkili oluyor. Sosyal mesafe, el yıkama, maske takma, aşı ve hatırlatma dozunu yaptırma gibi olağan tedbirlerin mutlaka sürdürülmesi gerekir. Daha az ölüme neden oluyorsa da dünya çapında hakim olan Delta varyantı da dahil olmak üzere COVID-19'un tüm varyantlarının ciddi hastalık veya ölüme neden olabileceği unutulmamalıdır."

"TURKOVAC'ın üretilmesi oldukça değerli"

Aşının stratejik öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Karabay, TURKOVAC inaktif aşısı, aşı için önemli olan GLP, GMP ve GCP standartlarına uygun şekilde üretilmiş olup şu ana kadar gönüllülerde ciddi yan etki bildirilmediğini söyledi.

Bu aşı sayesinde aşıya bağlı ithalatımız azalacağı gibi aşıyı farklı ülkelere sevk edebilecek hale gelmemizin de gurur verici olduğunu belirtti.