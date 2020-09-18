Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da seralara da sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı.
Kasaba Mahallesi Fakı Çiftliği mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı. Kısa sürede yayılan alevler biber ekili iki seraya da sıçradı.
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 6 arazözle yangına müdahale ediyor.
Bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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