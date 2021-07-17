Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 06 HZL 76 plakalı otomobil ile 06 BTT 468 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Gökçebel mevkisinde çarpıştı.
Kazada, 06 HZL 76 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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