2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 2021 tercih kılavuzu yayımlandı...
YKS 2021 tercih kılavuzu yayımlandı. 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. 2021 YKS tercihleri ne zaman? Adaylar, 2021 YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapabilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun osym.gov.tr adresinde yayımlandığını söyledi.
Aygün, adayların 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr'den yapabileceğini kaydetti.
2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu https://t.co/kNsaf93s0H sitemizde yayımladık.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 16, 2021
Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU ’den yapacaklardır.
Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/2MB6KOZZKi
Kontenjan kılavuzu yayımlandı
ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.
Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanıyor.
Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içerisinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
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