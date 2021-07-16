ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun osym.gov.tr adresinde yayımlandığını söyledi.

Aygün, adayların 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr'den yapabileceğini kaydetti.

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu https://t.co/kNsaf93s0H sitemizde yayımladık.



Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU ’den yapacaklardır.



Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/2MB6KOZZKi — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 16, 2021

Kontenjan kılavuzu yayımlandı

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanıyor.

Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içerisinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.