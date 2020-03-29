Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Akseki ilçesinde iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Değirmenlik Mahallesi'nde Sultan Arslan'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark ederek torunu Sümeyye Arslan'la evden çıkan Sultan Arslan, itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
İki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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