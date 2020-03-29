Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 832 megavatsaatle 20.00’de, en düşük tüketim ise 24 bin 873 megavatsaatle 08.00’de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 707 bin 633 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 712 bin 606 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 222 bin 779 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 115 bin 500 megavatsaatle akarsu santralleri ve 111 bin 324 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 892 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 865 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.