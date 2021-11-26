Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da hakkında arama kararı bulunan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da hakkında arama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde bir kişinin havaya tabancayla ateş ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Devriye yapan ekipler, daha önce de izinsiz kazı ve sondaj yapmak suçundan araması olan ve havaya ateş edip kaçan U.Ş'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin aracında yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.
Etiketler: Antalya Jandarma Genel Komutanlığı
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