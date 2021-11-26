Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde bir kişinin havaya tabancayla ateş ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Devriye yapan ekipler, daha önce de izinsiz kazı ve sondaj yapmak suçundan araması olan ve havaya ateş edip kaçan U.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.