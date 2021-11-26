Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.
Bahattin Demirel idaresindeki 63 M 1854 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Battalhöyük köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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