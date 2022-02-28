Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 07:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da çıkan yangında hızar atölyesi kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf. AA]
Antalya'nın Kaş ilçesindeki hızar atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gökseki mevkisindeki ağaç kesme atölyesinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kaş Belediyesine ait 3 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 arazöz ile bir kepçe yangına müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın yakındaki otel ve pansiyonlara sıçramadan söndürüldü.
Yangında hızar atölyesi kullanılamaz hale geldi, bir araç da zarar gördü.
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