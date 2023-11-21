Az Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.11.2023 17:35

Antalya'da bir kişi, kendisini 6 yerinden bıçaklayan sanıktan şikayetçi olmadı

Antalya'da kavgada bir kişiyi 6 yerinden bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanık, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Antalya'da bir kişi, kendisini 6 yerinden bıçaklayan sanıktan şikayetçi olmadı

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mithat G, müşteki Ergin T. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Mithat G, duruşmadaki savunmasında, müştekiyle bir husumetinin olmadığını, olay günü müştekinin alkol alarak sürekli küfürlü konuştuğunu söyledi.

Kendisinin de alkol aldığını belirten Mithat G, "Dışarıya çıktık ve kavga etmeye başladık ve bıçakladım. Olay sonrası kaçtım ve polis beni aradığında teslim oldum. Müştekiyi öldürmek istemedim, cezaevindeyken müştekiye mektup yaptım ve pişmanlığımı dile getirdim. Kendisine geçmiş olsun diledim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.

Müşteki Ergin T. ise sanığı yıllardır tanıdığını ve aynı mekanda alkol aldıklarını anlattı.

Sanığın kendisine yönelik "artistlik yapma" diyerek tepki gösterdiğini ve tartışmanın ardından kavga etmeye başladıklarını kaydeden Ergin T, "Beni bıçakladığında kanlar içinde kaldım, 'Bu kadarı sana yeter' diyerek beni bıraktı ve ben de kendi imkanlarımla taksiye binip hastaneye gittim. Doktor 5 dakika daha geç kalsaydım kan kaybından öleceğimi söyledi ve 11 gün hastanede yattım. Sanıktan şikayetçi ve davacı değilim" diye konuştu.

Tanık M.Z. de mekan işletmecisi olduğunu ve tarafların küfürleşerek tartışmaya başladıklarını aktardı.

Sanığın, müştekiyi küfür etmemesi konusunda uyardığını belirten tanık, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mithat G'nin Ergin T'yi bıçakladığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mithat G'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde 28 Eylül'de çıkan bıçaklı kavgada Mithat G, Ergin T'yi vücudunun 6 yeridne bıçaklayarak yaralamıştı.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 1 kilo 160 gram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:48
Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor
17:45
Putin'den Filistin konusunda ateşkes sağlanması için uluslararası topluma çağrı
17:42
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
17:36
Adliye bahçesi "sanat atölyesi"ne dönüştürüldü
17:33
Kahramanmaraş'a yılın ilk karı yağdı
17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rehinelerle ilgili görüşme halindeyiz
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Fotoğraf çekmek isterken dalgaların arasında kaldı
Fotoğraf çekmek isterken dalgaların arasında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ