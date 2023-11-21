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Güncel
AA 21.11.2023 17:27

Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yağışların etkisiyle 3 günde 9 santimetre arttı

Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, hafta sonu etkili olan yağışlarla 9 santimetre artarak 31,68 metre ölçüldü.

Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yağışların etkisiyle 3 günde 9 santimetre arttı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla iki şehirde 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü'nün 24 saat uzman ekiplerce takip edildiği belirtildi.

Gölün doğal varlığının korunması noktasında sahada tüm etkenlerin değerlendirilerek çalışıldığı vurgulanan açıklamada, "Seviyesi kurak dönemlerde dahi iyi durumda olan gölümüz, son yağışlarla ciddi bereket yaşadı. Cuma günü 31,59 olarak ölçülen dikey seviye, 3 gün sonra 31,68'e yükseldi. Kısa sürede 9 santimetrelik iyileşme yaşandı." ifadeleri kullanıldı.

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