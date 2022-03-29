Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 00:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da bir kişi çiçek serasında ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da, çalıştığı çiçek serasında ölü bulunan kişinin cesedi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.
Cemil Bağlan, Doğuyaka Mahallesi Kahramanlar Caddesi 1207 Sokak'ta kiraladıkları çiçek serasında çalışırken, ortağı A.D. akşam üzeri seradan ayrıldı.
A.D., veteriner dönüşü Bağlan'ı serada, yerde hareketsiz buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bağlan'ın yaşamını yitirdiği belirledi.
Savcının şüpheli bulduğu olayda, cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Etiketler: Antalya
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