Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da iş makinesi şarampole devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yol açma çalışması yürüten iş makinesinin şarampole devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.
Toprak kaymasının meydana geldiği Eskiköy-Hacıhüseyinler köyü yolunda çalışan Mücahit Tuğ yönetimindeki iş makinesi, görevin tamamlanmasının ardından merkeze getirilmek üzere tıra yüklendi.
Dönüş yolunda çamura saplanan tırın bulunduğu yerden çıkarılması için Tuğ, iş makinesini aşağı indirmek istedi. Bu sırada iş makinesi şarampole devrildi.
Tır şoförünün haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tuğ'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin yardımıyla şarampolden çıkarılan Tuğ'un cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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