Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 17:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jandarma öğrencilerle birlikte ağaç dikti
[Fotoğraf: İHA]
Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Orman Haftası çerçevesinde öğrencilerle fidan dikti.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Orman Haftası çerçevesinde öğrencilerle fidan dikti.
Orman Haftası çerçevesinde, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Battalgazi Engelsiz Yaşam Merkezinde ve Yeşilyurt Serpil Şahin İlkokulunda eğitim gören öğrenciler ile birlikte fidan dikimi yaptı.
Çocuklara hayvanat bahçesi gezdirildi. Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli eğitimli köpekler tarafından gösteri yapıldı.
Etiketler: Malatya Jandarma Genel Komutanlığı Fidan
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