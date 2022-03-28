Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Seyhan ve Saimbeyli ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurduğu iddia edilen İ.E'nin Saimbeyli ilçesi Beypınarı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Adresteki aramada 2 kilo 374 gram esrar ele geçirildi.
Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde S.Ş'ye ait ikametteki aramada da 174 kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu ve 31 uzun namlulu tüfek fişeği bulundu.
Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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