Müsgeki Mahallesi Değirmen Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Alevlerin binayı sardığı yangında o sırada evde bulunan Sebahattin Tok, eşi ve çocuğuyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının klimadan çıktığı tespit edildi.