Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 00:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bodrum'da 3 katlı binada yangın
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Alevler tüm evi sararken yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Müsgeki Mahallesi Değirmen Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Alevlerin binayı sardığı yangında o sırada evde bulunan Sebahattin Tok, eşi ve çocuğuyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının klimadan çıktığı tespit edildi.
Etiketler: Yangın
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