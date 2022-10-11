Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 5 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu
[AA (Arşiv)]
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Bulgaristanlı ailenin 5 yaşındaki çocuğu otelin havuzunda boğuldu.
İncekum Mahallesi'nde bir otelde tatillerini geçiren ailenin kız çocuğu Teodora Savova yüzmek için havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
Çağrılan sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Savova'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: Antalya
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