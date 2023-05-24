Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında Beştepe'de Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde "81 şehre 81 millet ormanı" kurulacağını açıklamasının ardından Antalya'da da çalışmalara başlandı.

Antalya Millet Ormanı Varsak bölgesinde, Kepez Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde 450 dönümlük alanda kurulacak. İşbirliği protokolüne Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, vatandaşları şehrin boğucu ortamından kurtarmak ve doğayla buluşturmak için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himaye ettiği millet ormanı projesiyle de atıl halde bulunan Varsak ormanlarının 450 dönümlük bölümünü, şehre kazandıracaklarını aktaran Tütüncü, "Antalya Millet Ormanı ile 7'den 70'e kent sakinlerimizi ormanın, doğanın huzuruyla, bol oksijenle buluşturacağız. Antalya, Kepez'den nefes alacak" ifadelerini kullandı.