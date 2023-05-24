Çok Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.05.2023 17:18

Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak

Antalya'da kurulacak 450 dönümlük "millet ormanı" için Kepez Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında Beştepe'de Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde "81 şehre 81 millet ormanı" kurulacağını açıklamasının ardından Antalya'da da çalışmalara başlandı.

Antalya Millet Ormanı Varsak bölgesinde, Kepez Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde 450 dönümlük alanda kurulacak. İşbirliği protokolüne Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, vatandaşları şehrin boğucu ortamından kurtarmak ve doğayla buluşturmak için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himaye ettiği millet ormanı projesiyle de atıl halde bulunan Varsak ormanlarının 450 dönümlük bölümünü, şehre kazandıracaklarını aktaran Tütüncü, "Antalya Millet Ormanı ile 7'den 70'e kent sakinlerimizi ormanın, doğanın huzuruyla, bol oksijenle buluşturacağız. Antalya, Kepez'den nefes alacak" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Bursa'ya has lezzetler Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:29
Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ni 2 yılda 180 bin kişi ziyaret etti
17:29
Milletvekilleri kayıt yaptırıyor
17:31
Mevlana Müzesi, 5 ayda 1,2 milyon ziyaretçi ağırladı
17:33
Rusya: TürkAkım ve Mavi Akım'ı koruyan savaş gemisine saldırı girişiminde bulunuldu
17:25
Wagner'in kurucusu: Ukrayna ordusu dünyada en güçlü ordulardan birisi
17:01
Taliban İran'ın barajlarda inceleme yapmasına izin vermeyecek
Sedir Adası'nda kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
Sedir Adası'nda kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
FOTO FOKUS
THY uçuşlarında Türk mutfağını tanıtıyor
THY uçuşlarında Türk mutfağını tanıtıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ