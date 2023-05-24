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Güncel
AA 24.05.2023 17:06

Antalya'da borç aldığı arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis

Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat işleriyle uğraşan kişiyi ormanlık alanda başına taşla vurarak öldüren sanık müebbet hapse çarptırıldı.

Antalya'da borç aldığı arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, borç aldığı arkadaşı İbrahim D.'i öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Nurmehmet H. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Kapalı gerçekleştirilen duruşmada, mahkeme heyeti sanık Nurmehmet H'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis verdi.

Heyet, sanığa bu suçtan verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Sanık "yağma" suçundan ise beraat etti.

Kepez ilçesindeki ormanlık alanda 13 Aralık 2021'de yürüyüş yapan kişilerce bulunan cesedin İbrahim Deniz'e ait olduğu belirlenmişti.

Başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan Deniz'in, en son görüştüğü Nurmehmet H. olaya ilişkin tutuklanıp hakkında dava açılmıştı.

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