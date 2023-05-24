Bursa'ya has lezzetler Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Yıldırım Belediyesi koordinasyonunda İsabey Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Yıldırım Belediyesi Kadın Kooperatiflerine bağlı kooperatiflerin üyelerinin hazırladığı geleneksel ve yöresel yemekler sunuldu.

Etkinlikte, fukara keşkülü, ekşi ot yemeği, cennet künkü, incir tatlısı, gaygana, damat paşası, kestaneli pilav ve cevizli ekmek katılımcılara ikram edildi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türklerin köklü bir milletin mensupları olduğunu söyledi.



"Mutfağımız, kültürümüzün en önemli parçalarından biri"

Çok önemli bir kültürü temsil ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Mutfağımız, kültürümüzün en önemli parçalarından biridir. Yıldırım Belediyesi olarak Bakanlığımızca yürütülen çalışmaların içinde biz de olmak istedik. Sergi ve stantlarımızı beğeneceğinizi öngörüyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak pek çok alanda çalışmalar ortaya koyduk" diye konuştu.

Yılmaz, misafirleri ağırlayan Esebey Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yöneticilerine ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de 21-27 Mayıs tarihlerinin Türk Kültür Mutfağı Haftası ilan edildiğini hatırlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının insanların asla vazgeçmemesi gereken değerleri geleceğe taşıdığını anlatan Özer, "Kültür, turizm ve sanatın olduğu yerde kavga olmaz. Diğer kurumlarla işbirliği içinde Bursa'yı daha güzel noktalara taşımak için çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ile Bursa'da AK Parti milletvekili seçilen Emel Gözükara Durmaz da katıldı.