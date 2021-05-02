Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya'da, turistler dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerindeki plajlarda güneşlendi.

Bazı tatilciler, Akdeniz'in serin sularında kulaç attı, bazıları da kumsalda kitap okudu ve çocuklarıyla oynadı. Bazı turistler ise sahil bandındaki palmiye ağaçları arasında yürüyüş yapıp, bisiklet sürerek spor yaptı.

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, plajlarda pasaport ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

Kentte tam kapanma uygulamasının üçüncü gününde de kentin en işlek cadde, meydan ve sokakları boş kaldı.

Polis ve jandarmalar, farklı bölgelerde kontrol noktaları oluşturarak denetim yaptı.

Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ile Datça'da sahil, meydan ve caddeler sessizliğe büründü. İlçelerde normal zamanlarda kalabalık olan sahil kesimindeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

Güney Ege'nin ünlü plajlarında sadece kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turistin olduğu görüldü. Bölgede etkili olan güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girip güneşlendi.

"Sakin kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi de en sessiz günlerinden birini yaşadı. Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip Akyaka Sahili, kısıtlama dolayısıyla boşalınca farklı bir görüntüye ve güzelliğe büründü. Mahallenin girişinde ve sahil kısmında jandarma ekipleri denetim yaptı.

Fethiye'de ise meydanlarla sahildeki yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik hakim oldu.

Muğla'nın diğer gözde turizm merkezleri Ortaca ve Dalaman'da de sahiller ve sokaklar boşaldı.

İl genelinde güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor.