Merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı ile 35 kilometre uzaklıktaki Abant Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği parklarda, sadece kuş ve kurbağa sesleri hakim.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların parklara giriş yapmasına izin vermiyor.

Kolluk kuvvetleri de tabiat parklarının bulunduğu güzergahlarda denetimlerini sürdürüyor.