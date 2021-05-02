Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektörüne önemli oranda ham madde sağlayan pamuğun tohumu Diyarbakır'da toprakla buluşuyor.

Geçen sezon ilde 403 bin 830 dekarda ekimi yapılan pamuk, fiyatı ve dekara ortalama 540 kilogram verim elde edilmesiyle çiftçiyi sevindirdi.

Büyük bir heyecanla pamuk ekimi yapan çiftçiler bu yıl da yüksek verim elde etmeyi bekliyor.

"Çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyoruz"

Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil, AA muhabirine, ilde pamuk ekiminin devam ettiğini söyledi.

Bu sezon yağışın yetersiz olmasından dolayı pamuk ekimine erken başlandığını belirten Delil, ürünün yeşermesi için üreticilerin tarlaları sulamaya başladığını ifade etti.

"Yağış az da olsa teknik ve teknolojiyi iyi kullanan çiftçiler üretimlerine devam ediyor." diyen Delil, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da geçen sezon pamukta hem verim hem de fiyat çok iyiydi. Geçen yıl fiyatların yüksek ve verimin iyi olmasıyla bu yıl pamuk ekim alanında yaklaşık yüzde 15'lik bir artış öngörüyoruz. Her zaman beklentimiz bereketli bir sezon. Çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyoruz."

"Bu yıl da inşallah bereketli bir yıl olur ve yine kazanırız"

Merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Doğuçanakçı Mahallesi Muhtarı Cihan Özbay, kardeşleriyle yaklaşık 6 bin dönüm arazide üretim yaptıklarını söyledi.

Bu yıl 1000 dekarda pamuk ekimine başladıklarını ifade eden Özbay, pamuğun yeşermesi için iki kez sulama yapacaklarını dile getirdi.

Özbay, geçen sezon tüm ürünlerde çiftçi için adeta nimet yılı olduğunu belirterek, "Pamuk, arpa ve buğday çok güzel verim verdi. Geçen yıl hem fiyat hem verim konusunda karlı bir yıldı. Pamukta dekara 600 kilogramın üzerinde verim aldık, çok iyiydi. Bu yıl da inşallah güzel bir yıl olur." dedi.

Kırsal Hacıosman mahallesinde çiftçilik yapan Emrah Çelik de her yıl tarlasının bir bölümüne pamuk bir bölümüne de buğday ektiğini ifade etti.

Geçen yıl verimi ve fiyatından dolayı pamuktan memnun kaldıklarını söyleyen Çelik, "Geçen yıl 50 dönüme pamuk ekmiştik, çok memnun kaldık. Bu yıl 250 dönüme pamuk ekeceğim. Bu yıl da inşallah bereketli bir yıl olur ve yine kazanırız." diye konuştu.