Polis ekipleri, Lise Caddesi Olgunlaşma Kavşağı'nda, bir lokantada kurye olarak çalışan Muhittin P'nin (44) kullandığı 55 AFG 463 plakalı motosikleti durdurarak sorgulama yaptı.

Kurye, eşi ve iki çocuğunun izolasyonda olduğu ortaya çıkınca polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kurye Muhittin P'yi, zorunlu izolasyona tabi tutulmak üzere Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirdi.

Polis ekipleri kuryeye, izolasyon kurullarını ihlal suçundan işlem yaptı.