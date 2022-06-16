Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde 20 yıldır görev yapan hemşire Sarıkaya'nın tayini memleketi olan Ankara'ya çıktı.

Çok sevilen Sarıkaya için hastanede uğurlama programı gerçekleştirildi.

Programa, Başhekim Yardımcıları Op. Dr. Serdar Monis ve Dr. Ünal Özalp, İdari ve Mali İşler Müdürü Sabgatullah Anmal, Müdür Yardımcıları Kadir Demir, Ömer Elçioğlu ve Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Sevda Turan ve hastane çalışanları katıldı.

Sarıkaya, programda yaptığı konuşmada, ilçeye 2002 yılında elinde bir kitapla geldiğini ve göreve başladığını anımsatarak, "Cizre'ye, Cizre halkına, Cizre Devlet Hastanesine hizmet etmekten hep büyük bir onur ve mutluluk duydum. Bölge halkı da beni evlatları gibi görüp, kucak açtı, sahiplendi ve nihayetinde burada yuva kurdum. 20 yıl boyunca mutlu bir yaşam sürdüm" diye konuştu.

Başhekim Yardımcısı Monis ise, Sarıkaya'nın hastanede neredeyse bütün birimlerinde çalıştığını anlatarak, "Hastanenin tüm birimlerinde dürüstlüğü, fedakarlığı, özverili çalışması, merhameti ile üstün hizmetlerde bulunmuştur. Hiçbir zaman görev şevki kırılmamıştır." dedi.

Anmal ise Sarıkaya'nın Sağlık Bakanlığınca özveri ve gayretlerinden dolayı 2016 yılında yılın hemşiresi seçildiğini anımsatarak, Sarıkaya'yı yeni görev yerine uğurlamanın sevincini aynı zamanda da başarılı bir sağlık çalışanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktardı.