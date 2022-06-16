Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 bin Okul" projesi kapsamında kente gönderilen malzemelerin dağıtımı için Spor Lisesi'nde program düzenlendi.

Programa katılan Ağrı Valisi Osman Varol, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve beraberindekilerle stantlardaki malzemeleri inceledi.

Proje kapsamında, kentteki 259 okula 28 farklı üründen oluşan 10 bin spor malzemesi ve enstrüman dağıtıldı.