Ankara'da YKS'ye girecek öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre sınava katılacak adaylar, veliler ve görevli öğretmenler sınav giriş belgelerini göstererek EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde otobüs, raylı sistemler ve teleferikle verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

EGO, ayrıca adayların mağdur olmamaları için 17 Haziran Cumartesi 37 güzergahta 85, 18 Haziran Pazar ise 34 güzergahta 75 ilave servis sağlayacak.

Diğer hat ve güzergahlarda ise mevcut hafta sonu tarifesinde körüklü araç takviye edilerek hizmet verilecek. İlave servis bilgilerine "ego.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Mağduriyet yaşanmaması için saha denetim sorumluları, Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerinde anlık gözetim yaparak gerektiğinde ilave otobüs ve tren servisleri sağlayacak.