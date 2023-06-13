Mardin'de EDS 15 Haziran'da devreye alınıyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde özellikle trafiğin yoğun olduğu ve kazaların çokça yaşandığı devlet yollarında trafik akışının kontrol altına alınması için EDS hayata geçiriliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, kent genelinde bulunan 318 kilometrelik devlet yolunda yaşanan maddi ve ölümlü trafik kazalarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına azami düzeyde uyumunun sağlanması, trafik durumunun gerçek zamanlı görüntülenmesi ve izlenmesi amacıyla başlatmış olduğu çalışmaları tamamladı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, kent genelinde özellikle ölümlü trafik kazalarının çok yaşandığı: Mardin-Kızıltepe, Kızıltepe-Mardin, Şanlıurfa-Mardin, Mardin-Şanlıurfa, Mardin-Şırnak, Şırnak-Mardin, Mardin-Diyarbakır, Diyarbakır-Mardin, Batman-Mardin ve Mardin-Batman karayollarından oluşan 10 devlet yolunda EDS'yi devreye alarak trafik akışını denetim altına alacak.

Belirlenen noktaların tamamı kent giriş ve çıkışlarındaki trafiği iyileştirmek amacıyla seçildi. EDS, Mardin ve bölgedeki tüm vatandaşları etkileyecek.

Projeyle, kaza oranlarının düşürülmesi, ölüm oranlarının azaltılması, devlet yollarında can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenmekte.