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Güncel
AA 13.06.2023 13:27

Giresun'da yaklaşık 200 bin baş sığıra şap aşısı yapıldı

Giresun'da, 2023'ün ilk 5 aylık dönemde yaklaşık 200 bin baş sığırın şap hastalığına karşı aşılandığı bildirildi.

Giresun'da yaklaşık 200 bin baş sığıra şap aşısı yapıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şapın, bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral bir hastalık olduğu belirtildi.

Açıklamada, hastalığın, ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturduğu, et veriminde yüzde 30-45, süt veriminde ise yüzde 15-35 arasında verim kayıplarına neden olduğuna işaret edildi.

Giresun'da da hastalıkla mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2023 yılının ilk 5 ayında Giresun ili genelinde toplam 198 bin 527 baş sığır cinsi hayvana şap hastalığına karşı aşılama yapılmıştır. İlimiz hayvan varlığının yüzde 94'ü şap tetravalan ve yüzde 91'i şap bivalan aşılar ile aşılanmıştır. 2023 yılı başından bu yana Giresun ilimizde şap hastalığı görülmemiş olup Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kaldığı bu dönemde hastalıkla mücadelenin en önemli unsuru olan aşılama çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir."

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