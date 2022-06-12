Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) June 12, 2022

Ankara Valiliği, yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurmuştu.

Yapılan uyarıda, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.