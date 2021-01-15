Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da motosiklet kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
16 VH 658 plakalı motosiklet, Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı'ndan Ulus istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek bir süre sürüklendi.
Kazada motosiklette bulunan Kadir S. ve Tahsin Ş. ağır yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Mevlana Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı.
Sıradaki Haber
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz