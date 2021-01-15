Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 09:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alaşehir'de üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Denizli yönünden gelen bir otomobili Çataltepe mevkiinde durdurdu.
Otomobildeki S.Ş'nin üzerinden 2 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap ve 2 içme aparatı ele geçirildi.
S.Ş, gözaltına alındı.
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