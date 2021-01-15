Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 09:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.
Kentte birkaç gündür süren yağışlı hava, gece saatlerinde bazı yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.
Başakşehir ve Arnavutköy'de kar yağışı etkisini gösteriyor. Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde de sulu kar görülüyor.
Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi'nde yoğun kar etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.
Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başladı.
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