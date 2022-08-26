Keçiören'de yer alan Hacıkadın Mahallesi’ndeki bir elektrik direğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kısa devre meydana geldi.

Kısa devre sebebiyle duyulan patlama sesleri ve alevler çevredekilerin panik dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.