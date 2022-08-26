Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 16:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da elektrik direği alev topuna döndü
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir elektrik direğinde meydana gelen kısa devre sebebiyle direkte yangın çıktı.
Keçiören'de yer alan Hacıkadın Mahallesi’ndeki bir elektrik direğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kısa devre meydana geldi.
Kısa devre sebebiyle duyulan patlama sesleri ve alevler çevredekilerin panik dolu anlar yaşamasına neden oldu.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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