Olay, 21.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir bulvarında bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

İddiaya göre aralarında husumet olan Hüseyin Y. ve Resul K. akaryakıt istasyonunda karşılaşınca tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Silahlı çatışma nedeniyle akaryakıt istasyonunda çalışan personel ile vatandaşlar korku ve panik yaşadı.

Çatışmada vurulan 2 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede vurulan 2 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Y. ve Resul K.'nın cansız bedenleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Olayı haber alarak akaryakıt istasyonuna gelen Hüseyin Y. ve Resul K.'nın yakınları, sinir krizi geçirirdi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.