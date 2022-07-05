Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 09:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da 6 firari FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce kurulan özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari 6 üyesini yakaladı.
Ankara'nın farklın ilçelerinde kayıtsız adreslerde saklanan bir eski danıştay teknik hakimi, iki Emniyet gizli sorumlusu, bir eski kıdemli binbaşı, bir eski komiser ve bir eski başpolis olmak üzere aranma kaydı bulunan 6 firari yakalandı.
6 yıldır firari olan kod adı Mustafa olan emniyet gizli sorumlusu M.D., Yenimahalle ilçesinde saklandığı kayıtsız adresinde yakalandı.
Yakalanan ikinici emniyet gizli sorumlusu M.E.'nin Milli Eğitim Bakanlığın'dan ihraç edildiği, 5 yıldır Ankara'da bulunan farklı kayıtsız adreslerde saklanarak hayatına devam ettiği tespit edildi.
Yakalanan 6 örgüt üyesi tutuklandı.
Etiketler: Ankara FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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