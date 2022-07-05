Ankara'nın farklın ilçelerinde kayıtsız adreslerde saklanan bir eski danıştay teknik hakimi, iki Emniyet gizli sorumlusu, bir eski kıdemli binbaşı, bir eski komiser ve bir eski başpolis olmak üzere aranma kaydı bulunan 6 firari yakalandı.

6 yıldır firari olan kod adı Mustafa olan emniyet gizli sorumlusu M.D., Yenimahalle ilçesinde saklandığı kayıtsız adresinde yakalandı.

Yakalanan ikinici emniyet gizli sorumlusu M.E.'nin Milli Eğitim Bakanlığın'dan ihraç edildiği, 5 yıldır Ankara'da bulunan farklı kayıtsız adreslerde saklanarak hayatına devam ettiği tespit edildi.

Yakalanan 6 örgüt üyesi tutuklandı.