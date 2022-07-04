Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Likya yolunda mahsur kalan turist kurtarıldı
Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken mahsur kalan turist, Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından kurtarıldı.
Rus uyruklu L.D'nin, Tekirova Mahallesi Ulupınar mevkisinde Likya Yolu'nda yürüyüş yaparken ayağını burkması ve yönünü kaybetmesi sonucu mahsur kaldığı ihbarını alan Antalya Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, bölgeye gitti.
Jandarma ekibi, 4 kilometrelik yürüyüşün ardından L.D'ye ulaştı. Rus vatandaşı, ilk yardımın ardından dağlık alandan indirildi.
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