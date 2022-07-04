Bahçeşehir Mahallesi Camisinde açılan Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret eden Polat, öğrencilerle bir süre sohbet etti, okudukları duaları dinledi.

Polat, öğrencilere, yaz tatilini ve Kur'an Kursu'nu iyi değerlendirmeleri, büyüklere karşı saygılı, çevreye karşı duyarlı olmaları tavsiyesinde bulundu.