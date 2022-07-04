Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat Valisi Polat, yaz Kur'an kursunu ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Yozgat Valisi Ziya Polat, yaz Kur'an kursuna ziyarette bulundu.
Bahçeşehir Mahallesi Camisinde açılan Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret eden Polat, öğrencilerle bir süre sohbet etti, okudukları duaları dinledi.
Polat, öğrencilere, yaz tatilini ve Kur'an Kursu'nu iyi değerlendirmeleri, büyüklere karşı saygılı, çevreye karşı duyarlı olmaları tavsiyesinde bulundu.
Etiketler: Yozgat
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