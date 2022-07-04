Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 130 dönüm buğday ekili alan yandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü.
İsmailli ve Generli mahalleleri arasında bulunan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında 130 dönüm ekili buğday tarlası yandı.
Etiketler: Tekirdağ Tarım Üretimi
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