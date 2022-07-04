Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi'nde 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanın bina içine dağılmasıyla fark edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın çıkan dairede dumandan etkilenen ev sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle ev zarar gördü.
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