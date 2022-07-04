Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli ve Antalya'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretiyle ilgili kent merkezi ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 9 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda ikisi ruhsatsız, biri kurusıkı 3 tabanca, 3 pompalı tüfek, 4 şarjör ve 24 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Denizli Silah Kaçakçılığı Kaçakçılık
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