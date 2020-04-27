Avukat Veli Böke, Ankara Barosu Avukatları adına Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Mesleki bir zorunluluk gereği kayıtlı bulundukları Ankara Barosunu en ağır ifadelerle kınadıklarını belirten Böke, Erbaş'ın dinin ve bütün dinlerin ortak yasakladığı, kınadığı fiillerle ilgili insanları uyardığını ifade etti.

Böke, "Söylediği dinin temel esaslarından başka bir şey olmayan Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş'ın sözleri aynen bizim de sözlerimizdir." dedi.

Erbaş'ın sözlerinin çağlar ötesinden geldiğine dikkati çeken Böke, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki bu ilahi ses çağlar ötesine kadar ulaşacaktır. Ne yazık ki milletin değerlerini hiçe sayan, aşağılayan ve nefret söylemi içeren bu talihsiz açıklamanın sahipleri de yüce İslam dinine olan bu kin ve nefretlerinin kaynağını yine çağlar ötesinden almaktadırlar. Ayrımcılık ve nefret dili ile yapılan Baro açıklamasının, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi, dini değerlere hakaret ve aşağılama niteliği taşıması ve kamu görevlisine hakaret suçu unsurlarını oluşturması nedeniyle bir grup avukat ile birlikte suç duyurusunda bulunuyoruz.

Bizlerden aldıkları aidatları meslek ahlakı ve saygınlığını korumak için kullanması gerekirken, bu tür sapkın görüşleri koruma ve barındırma amacına yönelik harcaması ve biz meslektaşların hak ve menfaatlerini korumanın dışında başka sapkın ve siyasi emellere hizmet etme çabasına girmesi ve temel görev ve amaçları dışında faaliyet gösteren Baro hakkında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 77'inci Maddesinde 5.fıkrası gereği işlem yapılması hususunda savcılıkları ve Adalet Bakanlığını göreve davet ediyoruz."

Açıklamanın Baro yönetiminin bilgisi dahilinde olmadığını ümit ettiklerini ve kaldırılma imkanının hala bulunduğunu ifade eden Böke, üye avukatlar ve tüm Müslüman aleminden özür dilenmesi gerektiğini belirtti. Böke, "Bu nedenle Ankara Barosu açıklamasını kaldırmasa da biz Ankara Barosu avukatları olarak bu mikrobik açıklamayı kabul etmiyor, karantinaya alıyor ve tarihin çöp kutusuna atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

