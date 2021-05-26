Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan ticari araç kullanılmaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İsa E. idaresindeki 06 AGG 922 plakalı hafif ticari araç otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı 4. viyadük mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak aşağı indi.
Sürücünün durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kullanılmaz hale gelen araç, çekici yardımıyla otoyoldan kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Yangın
Son Haberler
- 14:45
- 14:44
- 14:40
- 14:24
- 14:44
Sıradaki Haber
Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek'te Türkçe öğrenim gören öğrenciler için Türkçe Yarışması düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz