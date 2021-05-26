YEE'den yapılan açıklamada, yarışmanın Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanlığı himayelerindeki okullarda yapıldığı ifade edilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımın sınırlı olduğu ifade edildi.

Türkçe öğrenim gören 7, 8 ve 9'uncu sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada konuşan Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, Türkçe öğrenen öğrencilere teşekkür ederek, "Siz buraya gelerek Türkçeyi sevdiğinizi gösterdiniz. Türkçe öğrenen her öğrencinin, birinci olsun veya olmasın, bizler için ayrı bir önemi ve önceliği vardır." dedi.

Öğrencilerin Türkçe okuma, yazma ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü yarışmayı kazananlara tablet bilgisayar hediye edildi.