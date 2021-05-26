Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti. Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.A. savunmasında, kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen M.A, "Evimde uyuşturucu bulundurmadım. Mütalaadaki hususları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.