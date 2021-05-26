Tekirdağ'da alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde kapalı olması gerekirken faaliyette olan işletmeye baskın yaptı.

Söz konusu restoranda bulunan ve alkol alan 26 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 82 bin lira ceza kesildi.

İş yerinin faaliyetine son verilirken, aranması olan bir kişi de gözaltına alındı.